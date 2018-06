Instagram kämpft weltweit mit Ausfällen

Auch bei Downdetector.com sind die Ausfälle bereits registriert worden. Geografisch scheinen sich die Probleme auf die ganze Welt zu verteilen. Überall, wo es viele Nutzer gibt, konzentrieren sich auch die Ausfälle. In den USA sind die Ost- und Westküste betroffen, in Südamerika die Region um Rio. In Europa sind die Beneluxstaaten, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien stark betroffen. Auch Wien wird auf der Karte rot (das ist schlecht) angezeigt.