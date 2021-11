Island macht sich über Mark Zuckerbergs Metaversum lustig

"Heute will ich über einen revolutionären Ansatz sprechen, um unsere Welt zu verbinden... ohne supereigenartig zu sein." So beginnt ein neues Werbevideo für Island, in dem der fiktionale Chief Visionary Officer Zack Mossbergsson über die realen Vorzüge des atlantischen Inselstaats spricht. Das von der Wirtschaftsagentur Inspired by Iceland herausgebrachte Video ist eine eindeutige Parodie auf Mark Zuckerbergs Vorstellung des Metaversums Ende Oktober.