IT-Pannenserie bei Massentest-Start in Österreich

Der erste Tag der Massentest in Österreich startete mit starkem Andrang. Allerdings sorgte eine weitere IT-Pannenserie für Probleme. Das elektronische Erfassungssystem machte an einigen Orten bereits nach kurzer Zeit schlapp. In der Stadthalle, einem von drei Teststandorten in Wien, werden die Daten nun analog gesammelt.

Personen, die mit ihrem Anmelde-Code zum Test kamen, wurden vorübergehend mit Papierformularen registriert. Die Daten werden später ins System nachgetragen und das Papier vernichtet, teilte das Bundesheer der APA mit. An der Abwicklung oder Dauer der Untersuchungen ändere sich nichts. Die Teilnehmer würden ihre Ergebnisse trotzdem sofort erhalten.

Software in Tirol nicht verfügbar

Auch in Tirol gab es IT-Probleme. Der ursprüngliche Plan, die Testaktion mit der vom Bund zur Verfügung gestellten zentralen Software durchzuführen, musste vorerst verworfen werden, hieß es. Die Software des Bundes sei vorerst nicht verfügbar.

Man gehe nun auf Nummer sicher und führe die Testung gemeinsam mit den Gemeinden mit dem eigenen, bewährten System über "1450" durch. Die meisten Gemeinden hätten in der Früh auf das analoge IT-System umgestellt.