Vorarlberg: Dashboard zeigt Stand bei Massentests in Echtzeit

Kurz nach 10.30 Uhr wies das Dashboard bei insgesamt etwas mehr als 18.000 Tests 73 positiv getestete Personen aus. Insgesamt hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt 81.915 Leute zu den Tests angemeldet. Das entspricht 20,63 Prozent der Einwohner des Landes.

Probleme bei der Anmeldung, die es etwa bei der Anmeldeseite des Gesundheitsministeriums für die Tests in Wien und anderen Bundesländern gab, traten in Vorarlberg nicht auf. Das Land hat eine eigene Anmeldeplattform. Die Daten sollen nach längstens vier Wochen gelöscht werden.

Auch in Wien und Tirol liefen am Freitag die Massentests an. Die weiteren Bundesländer folgen in den nächsten Tagen.