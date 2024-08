"Nationales Erbe": Schadstoffwerte von Vespas sollen egal sein

11.08.2024

Italiens Verkehrsminister will Vespas vor jeder Verkehrsbeschränkung aufgrund von Schadstoff-Emissionen bewahren.

Italien will den Kultroller Vespa als nationales Kulturerbe anerkennen lassen und damit Einschränkungen bei der Zulassung auf Grund von Schadstoffgrenzwerten zuvor kommen. Ein dementsprechender Gesetzentwurf der rechte Regierungspartei Lega um Verkehrsminister Matteo Salvini wurde im Parlament in Rom eingebracht. ➤ Mehr lesen: Vespa Elettrica im Test: Eine Roller-Legende unter Strom "Italienisches Symbol auf zwei Rädern" "In Anbetracht ihres symbolischen Wertes und ihrer hervorragenden Herstellungsqualität sowie ihres historischen, künstlerischen und kulturellen Wertes" soll das am 23. April 1946 patentierte Motorrad "Vespa Piaggio" als "nationales Kulturerbe" anerkannt werden, heißt es im Gesetzentwurf, der von Salvini aktiv unterstützt wird. "Die Vespa in die Liste der Fahrzeuge von nationalem Interesse aufzunehmen, um sie vor jeder Art von Verkehrsbeschränkung zu bewahren, ist ein Vorschlag gesunden Menschenverstands, den wir aktiv unterstützten, um ein Erbe, einen Mythos und ein italienisches Symbol auf zwei Rädern zu verteidigen, das in der ganzen Welt bekannt ist und bewundert wird", betonte Salvini in einem Schreiben. Er setzt sich dafür ein, dass die Vespa als nationales Erbe "frei fahren" dürfe, unabhängig von jeglichen Beschränkungen in Zusammenhang mit Schadstoff-Emissionen. ➤ Mehr lesen: Futuristisches E-Moped sieht wie ein Baby-Cybertruck aus

1,6 Millionen verkaufte Vespas in den letzten 10 Jahren Die Vespa sei heute eines der berühmtesten Industriedesignerprodukte der Welt, so sehr, dass sie zu Recht als Ikone des italienischen Designs gilt und in den renommiertesten Museen für moderne Kunst, Wissenschaft und Technologie auf der ganzen Welt ausgestellt wird, erklärte Salvini. Die Vespa sei Teil der ständigen Sammlung des "Triennale"-Designmuseums in Mailand und des Mo.Ma. in New York. Der von der globalen Markenberatung Interbrand für die Piaggio-Gruppe geschätzte wirtschaftliche Wert der Marke Vespa im Jahr 2022 beträgt 1.079 Millionen Euro, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den letzten 10 Jahren hat Piaggio weltweit mehr als 1,6 Millionen Vespa-Modelle produziert und verkauft.

Die Vespa ist eindeutig ein Kultobjekt, aber sollte sie deshalb über Schadstoffgrenzwerte erhaben sein?