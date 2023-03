Instagram ist beliebter als TikTok bei österreichischen Teens

Österreichs Jugend ist weiter stark auf Social-Media-Plattformen unterwegs. Nach Spitzenwerten in der Pandemie hat sich die Nutzung nun auf einem hohen Niveau eingependelt, wie der Jugend-Internet-Monitor 2023 von Saferinternet.at zeigt. WhatsApp, YouTube und Instagram bleiben die 3 beliebtesten Plattformen. Das vor allem in der Gaming-Szene gern verwendete Netzwerk Discord verliert Nutzerinnen und Nutzer in Österreich. Aufsteiger ist die Instant-Foto-App BeReal.

Der Monitor vom Institut für Jugendkulturforschung wurde mit Unterstützung des Jugendstaatssekretariates im Bundeskanzleramt wie jedes Jahr ermittelt. Seit 8 Jahren zeigt die Erhebung, wie soziale Medien von Österreichs Jugendlichen genutzt werden. 400 Jugendliche aus ganz Österreich im Alter von 11 bis 17 Jahren nahmen an der für diese Bevölkerungsgruppe repräsentativen Online-Befragung teil.

An der Spitze der beliebtesten Internetplattformen österreichischer Jugendlicher lagen auch in diesem Jahr WhatsApp (Nutzung insgesamt: 96 Prozent, davon täglich 91 Prozent), YouTube (insgesamt 94 Prozent, davon täglich 59 Prozent) und Instagram (insgesamt 75 Prozent, davon täglich 71 Prozent). Danach folgen schon die Foto-Sharing-App Snapchat (insgesamt 69 Prozent, davon 76 Prozent täglich) und die Video-App TikTok (insgesamt 68 Prozent, davon 80 Prozent täglich), die praktisch auf demselben Niveau wie im Vorjahr liegen. Snapchat hat jedoch im Jahresvergleich mit plus neun Prozentpunkten den stärksten Zuwachs bei der täglichen Nutzung verzeichnet.