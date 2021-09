Kärnten engagiert TikToker, um für Corona-Impfung zu werben

Mit einer neuen Kampagne will das Land Kärnten die Impfquote vor allem in den jüngeren Bevölkerungsschichten heben, weshalb man auch bereits zwei TikTok-Influencer an Bord hat. "martyaustria", der auf der Plattform 297.000 Follower hat, begründete sein Engagement bei der Präsentation am Mittwoch vor allem mit persönlichen Erfahrungen mit der Pandemie: "Ich habe meinen Vater verloren." Zur Pandemie-Bekämpfung könne jeder etwas beitragen: "Ich möchte mit meiner Reichweite dazu beitragen." Die zweite Influencerin ist "vanessacorinna", die 45.600 Follower hat.