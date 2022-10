Kein Fake: Dieser Kampfjet fliegt rückwärts

Wie schwierig es sein kann, die Düsen zu kontrollieren zeigt sich in diesem Video. Die Aufnahme stammt vom Lowestoft Air Festival 2002 . Der Jet stürzte ab und der Pilot musste den Schleudersitz betätigen. Unfallursache war eine unbeabsichtigte Bewegung der Düsen, wonach der Steuerhebel nicht auf "Hover Stop" umgestellt wurde.

Mark Rober (man kennt ihn von seinen jährlichen Glitzer-Bomben-Aktionen ), hat sich 5 Automaten in einer Spielhalle vorgenommen, die man eigentlich kaum bezwingen kann. Dafür präparierte er Bälle und Kugeln, um sie genau richtig werfen zu können und überlistete einen Punch-Ball mit einem Pets-Spender und einem Stück Karton. Das Video zeigt aber nicht nur, wie man bestimmte Spiele meistern kann, sondern auch welche Games einfach nur Betrug sind.

Der Sturm Ian zieht derzeit über Florida hinweg und sorgt unter anderem für Überschwemmungen. Wie schnell das Wasser steigt, zeigt dieses Zeitraffer-Video. Es stammt von einer Webcam in Fort Myers, einer Küstenstadt am Golf von Mexiko.

Auge des Sturms im MS Flight Simulator

Eine Besonderheit von Microsofts Flugsimulator ist das Echtzeitwetter. So hat man sich nicht nur Mühe gegeben, Orte möglichst detailgetreu wiederzugeben, sondern kann auch Live-Wetter aktivieren. Die Funktion basiert auf Metar-Daten, also Wetterdaten, die für den Flugverkehr genutzt werden. So taucht auch Hurrikan Ian im Spiel auf und hier sieht man das Ausmaß des Sturms bei einem virtuellen Überflug auf 39.000 Fuß (knapp 120 km).