KI imitierte Freund: Mann verliert halbe Million Euro

Ein Mann aus China wurde Opfer eines Deepfake-Scams und verlor eine halbe Million Euro (4,3 Million Yuan). Er erhielt einen Videoanruf von einem Betrüger, der mithilfe einer KI-Software das Gesicht und die Stimme seines Freundes nachgeahmt hatte.

Der Mann wurde von der KI überzeugt, Geld an diesen vermeintlichen Freund zu überweisen. Der Betrüger ließ das Opfer glauben, dass dieser eine Anzahlung leisten müsse. Das Geld kam in der Folge auf einem betrügerischen Konto an.

Großteil des Geldes gerettet

Als der reale Freund dem Opfer in einem Gespräch mitteilte, er wisse nichts von dem Vorfall, meldete der Mann den Betrug der Polizei. Den Beamt*innen zufolge konnte der Großteil des Geldes gerettet werden – nun arbeite man daran, auch den Rest zurückzuerhalten, berichtet Reuters.

Generell steigt die Angst vor KI-Scams in China. Auf der sozialen Plattform Weibo diskutieren Menschen unter dem Hashtag #AI Scams are exploding across the country“ (zu Deutsch: „KI-Betrüge explodieren im gesamten Land“) über die Gefahren dieser Scams. Doch nicht nur in China, sondern weltweit steigt die Anzahl von KI-Betrügereien.

Besonders beliebt ist das Nachahmen von bekannten Stimmen, um über ein Handygespräch an Geld zu kommen. So wurden auch in einem südlichen Teil in Wisconsin in den USA die Menschen Anfang des Monats vor ähnlichen Betrugsversuchen gewarnt. Die dortige Polizei schrieb in einem Facebook-Posting: „Wir wollen, dass sich unsere Community darüber im Klaren ist, dass es diese Technologie gibt."