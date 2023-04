Betrug mit Solarzellen: Polizei nimmt Onlineshop-Betreiber fest

Die über Fake-Shops verkauften Solaranlagen wurden nie an die Käufer*innen ausgeliefert.

Die bayrische Polizei hat 2 Männer festgenommen, die über mehrere Fake-Onlineshops Solaranlagen angeboten hatten. Die beiden Tatverdächtigen hatten die vermeintlich hochwertigen Anlagen auf Webseiten angeboten, die als Kopien tatsächlich existierender Shops seriös wirken sollten.

Betroffen sind laut der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) diese 6 Onlineshops:

prestige-solar.de

solar-boorberg.de

delta-solartechnik.de

huppermans-photovoltaik.de

eletrox-solar.at

NTG-solar.de

Kund*innen, die über einen dieser Shops Photovoltaikanlagen mit Bezahlung per Vorkasse bestellt hatten, verloren ihr Geld. Die Polizei hatte die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Geschädigter Anzeige erstattet hatte. Insgesamt soll ein Schaden von rund 140.000 Euro entstanden sein.

Verdeckte Ermittlungen

Mehrere Monate lang ermittelten Beamte verdeckt und konnten schließlich die Spur zu 2 Männern im Alter von 21 und 22 Jahren aufnehmen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere Laptops und Smartphones sichergestellt. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Ihnen wird gewerbsmäßiger Betrug in mehreren Fällen vorgeworfen, was mit Haftstrafen von bis zu 10 Jahren geahndet werden kann (zur Polizeimeldung).