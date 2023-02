Achtung vor Betrug bei Paypal: Kriminelle haben neue Masche

An die Bezahlung der vermeintlich offenen Rechnungen werden Kund*innen dann über eine E-Mail des Bezahldienstes erinnert. Die Rechnungen scheinen auch im Paypal-Konto betroffener Personen und in der Paypal-App auf. Sie wirken also echt, sind es aber nicht.

Das ist möglich, weil Händler*innen über Paypal auch Rechnungen oder Zahlungerinnerungen verschicken können. Alles was sie dazu brauchen ist eine E-Mail-Adresse , die mit einem Paypal-Konto verbunden ist. Kriminelle machen sich das zunutze und schleusen auf diese Art betrügerische Rechnungen in das Paypal-System.

Zweite Falle

In der Betrugsmasche ist noch eine 2. Falle eingebaut. Weil die Betrüger*innen offenbar mit Rückfragen rechnen, ist der Rechnung auch eine "Mitteilung des Verkäufers an den Kunden" ("Seller note to Customer") beigefügt. Dort ist eine Telefonnummer zu finden, von der vorgegeben wird, dass sie zu Paypal gehört. Aber auch das ist nicht der Fall. Laut der Nachricht solle man diese Nummer anrufen, wenn man die erhaltene Rechnung stornieren will.