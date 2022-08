5 legendäre Betrüger der Internetgeschichte

Ana Delvey

Über die verurteilte Hochstaplerin Ana Delvey, eigentlich Anna Sorokin, mutmaßt man bis heute, dass sie mehrere Monate bei Billy McFarlands gewohnt haben soll. Er wäre nicht der Erste gewesen, der auf sie hereingefallen ist. Die Deutsch-Russin gab sich von 2013 bis 2017 in New York als reiche Erbin aus und erschwindelte sich Geld und Leistungen in Millionenhöhe.

Nach ihrer Kündigung beim Modemagazin Purple begann sie in der New Yorker High Society unter dem Namen Ana Delvey als Erbin eines deutschen Kunstmäzens aufzutreten. Sie knüpfte gezielt Kontakte mit einflussreichen Menschen aus der Kunst- und Start-Up-Welt, um sich Geld von ihnen zu leihen mit dem sie ihren luxuriösen Lebensstil und die Ana Delvey Foundation finanzieren wollte, eine Mischung aus exklusivem Verein und Kunststiftung. Um an einen Kredit von 22 Millionen Dollar zu kommen, erstellte sie in Microsoft Word ein Dokument, das belegen sollte, dass 60 Millionen Euro in der Schweiz auf einem Treuhandkonto befinden würden. Und um ihre Hotelrechnungen zu decken, fälschte sie Schecks - erst nachdem sie 70.000 Dollar abgehoben hatte, fiel der Betrug auf. Das Geld hatte sie inzwischen für Kleidung und Hotels ausgegeben. Nach und nach wurden immer mehr Leute misstrauisch, weil sie ihnen Geld schuldig blieb. Eine befreundete Journalistin erleichterte Delvey um 62.000 Dollar für eine Marrakesch-Reise samt Helikopterflug.

Die half der Polizei schließlich bei der Festnahme von Delvey. Sie wurde 2019 in New York verurteilt, kam aber dank vorzeitiger Entlassung schon 2021 aus dem Gefängnis. Kurz darauf verhaftete sie die Immigrationsbehörde. Aktuell sitzt sie in Abschiebehaft, weil sie sich weigert nach Deutschland auszureisen.