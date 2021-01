Kranhersteller Palfinger Opfer einer Cyberattacke

Die Palfinger-Gruppe meldete am am Montagvormittag einen großangelegten globalen Hackerangriff.

Beim börsennotierten Kranarmhersteller Palfinger mit Sitz in Bergheim herrscht derzeit Alarmstufe Rot. „Die Gruppe ist aktuell Ziel eines laufenden globalen Cyber-Angriffs“, gab Konzernsprecher Hannes Roither am Montag bekannt. Ein Großteil der weltweiten Standort sei davon betroffen.

84 Gesellschaften

Palfinger ist vor allem bekannt für die auf Lkw montierten Krane mit Knickarm. Gegründet wurde das Unternehmen 1932 in Schärding, Oberösterreich. Heute hat die Firma ihren Hauptsitz in Bergheim bei Salzburg. Zur Gruppe zählen 84 Gesellschaften in 32 Ländern mit über 30 Fertigungswerken und rund 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in mehr als 130 Ländern weltweit.