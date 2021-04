Künstliche Intelligenz könnte bald Blockbuster mitgestalten

Ein auf künstliche Intelligenz (KI) basiertes System könnte künftig von Kernelementen in Blockbustern Gebrauch machen und das Schreiben von erfolgreichen Kinoproduktionen vereinfachen. Forscher der Universität in Granada und Cádiz haben anhand von KI-Methoden mehrere Kernelemente, auf Englisch „Tropes“ genannt, in Blockbustern herausgefiltert.

Damit sollen Computer in Zukunft auch fähig sein, vorherzusagen, welche Elemente sie benötigen, um zum Verkaufshit zu werden.

Beste Kombination

„Auch wenn unser System noch nicht automatisiert schreiben kann (obwohl das unser nächster Schritt wird), bietet es die Ressourcen, um zu ermitteln, welche Kombinationen von Ideen am besten funktionieren könnten", sagt der Informatiker Pablo García-Sánchez von der Universität Granada.

Für ihre Studie haben die Forscher mehr als 25.000 Tropes in nicht ganz 11.000 Filmen untersucht und ermittelt, wie diese miteinander in Verbindung stehen. Als Basis nutzten sie die Wiki-TV-Tropes. Um die Erfolgschancen berechnen zu können, haben die Wissenschaftler die Daten im nächsten Schritt mit Nutzerbewertungen und Beliebtheitsgrad von Blockbustern aus der Internet Movie Database abgeglichen.

Das System soll Regisseure und Drehbuchautoren bei ihrer Arbeit unterstützen. Die Studie wurden im Journal PLOS ONE veröffentlicht.