Kuriose Ansage für Lufthansa-Flug bringt Passagiere zum Lachen

Wer mit der Lufthansa von München ins französische Toulouse fliegt, kommt man angesichts der Flugnummer und der Destination eventuell schon ins Schmunzeln. Spätestens wenn die Boarding-Durchsage am Münchner Flughafen ertönt, werden einige Passagiere ins Lachen kommen.

Die Flugnummer lautet nämlich LH2222, die Ansage folglich: "Lufthansa Flight Two Two Two Two to Toulouse ...".