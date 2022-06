Nach Kursverlusten: Entlassungswelle bei Kryptobörsen

Die US-Kryptobörse Coinbase stellt sich auf schwierige Zeiten ein. Nachdem die weltweit größte Krypto-Handelsplattform in den vergangenen Wochen immer wieder dementiert hatte, dass ihr eine Insolvenz bevorstehe, teilte das Unternehmen nun mit, es werde keine neuen Mitarbeiter*innen mehr einstellen. Ausgenommen davon seien besonders kritische Positionen, so Coinbase in einer Ankündigung.

Coinbase zieht Jobzusagen zurück

Zudem will Coinbase aber auch alle bestehenden Jobangebote zurückziehen. Wie Bloomberg berichtet, sollen auch Personen, die bereits eine Zusage erhalten haben, ihre Stelle bei der Kryptobörse nicht antreten.

Im vergangenen Jahr wuchs das Unternehmen von 1.700 auf rund 5.000 Angestellte an. Analyst*innen warnten bereits vor wenigen Monaten davor, dass die Betriebskosten des Unternehmens zu hoch seien. Im 1. Quartal 2022 hätten die hohen Personalkosten die Ausgaben der Firma auf 1,7 Milliarden US-Dollar hochgetrieben. Auch der Marktwert von Coinbase ist mit dem Kursverlust von Bitcoin drastisch abgesackt. Seit April schrumpfte er um 50 Milliarden Dollar.