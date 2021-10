Drohnen sollen Hunde vor Lava auf La Palma retten

Ein spanisches Drohnenunternehmen will 4 Hunde bergen, die von Lavaströmen auf La Palma eingeschlossen sind.

Auf der spanischen Insel La Palma haben die vom Vulkan Cumbre Vieja ausgespukten Lavaströme nicht zur zahlreiche Häuser zerstört, sondern auch 4 Hunde eingeschlossen.

Wegen der aufsteigenden Vulkanasche ist es für Hubschrauber zu gefährlich, die Tiere zu bergen. Nun will sich eine spanische Drohnenfirma an der Rettungsaktion versuchen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Riskante Operation

Die Operation ist nicht ohne Herausforderungen, denn eine Drohne kann nur Ladungen bis zu 23 Kilogramm bewältigen. Es muss also jeder der Hunde einzeln geborgen werden. Der Plan besteht darin, die unbemannten Fluggeräte in der Nähe der Hunde landen zu lassen und die Tiere dann in ein mitgeführtes Netz zu locken.

Danach sollen sie von der Drohne 450 Meter weit über die fließende Lava geflogen und in Sicherheit gebracht werden. Die Rettung eines Hundes soll knapp 8 Minuten dauern, heißt es.