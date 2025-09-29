Ladendiebe werden bald von Drohnen verfolgt

Wenn heute jemand in einem Geschäft etwas einsteckt und damit wegrennt, könnte ein Ladendetektiv das über Überwachungskameras bemerken und den Dieb zu Fuß verfolgen. Sobald der Dieb in ein Auto einsteigt, verliert sich seine Spur aber wahrscheinlich recht schnell.

Das US-amerikanische Sicherheitsunternehmen Flock Safety will das nun mit neuer Überwachungstechnologie ändern. Es hat bisher vor allem Polizeibehörden mit seinen Videodrohnen ausgestattet.

Drone as Automated Security

Sein neues „Drone as Automated Security“-System (DAS) soll privaten Unternehmen helfen, Verkehrsknotenpunkte, Energie-Anlagen, Gesundheitszentren, Logistik-Standorte sowie Einzelhandelsflächen zu überwachen. Auch Privatpersonen können sich theoretisch zusammenschließen, um Flock-Drohnen in ihrem Stadtteil einzusetzen.

Lässt ein Ladendieb etwa in einer Mall etwas mitgehen und fährt mit dem Auto davon, kann eine Videodrohne vom Dach aus starten und diesen im Umkreis von gut 6 Kilometern verfolgen. Die Aufnahmen der Drohne könnten dem Sicherheitsteam der Mall übermittelt werden, aber auch direkt an die Polizei weitergegeben werden.

Video und Wärmebild

„Die Drohne verfolgt die Leute. Die Leute steigen in ein Auto ein. Du klickst auf einen Knopf und verfolgst das Fahrzeug mit der Drohne, die Drohne folgt dem Auto einfach“, erklärt Keith Kauffman, Direktor des Drohnenprogramms von Flock gegenüber MIT Technology Review.

Das DAS-System kombiniere die Reaktionsfähigkeit eines Wachmanns, die Reichweite eines Kameranetzwerks und die Geschwindigkeit der Automatisierung. Gleichzeitig könne es Kosten senken, weil der Personalaufwand reduziert werde, beschreibt Flock Safety in einer Presseaussendung.

Die Drohnen können bis zu 45 Minuten lang in der Luft bleiben und bewegen sich dabei autonom, so der Hersteller. Sie übermitteln in Echtzeit HD-Video und Wärmebildaufnahmen. Dem System liege die „Drone as First Responder“-Technologie zugrunde, die bereits von tausenden Polizeibehörden in den USA verwendet würde. Diese Drohnen sollen schneller an Tatorten sein als Beamte das können, um sofortige Videoaufnahmen anzufertigen.