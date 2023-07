111 Meter großes Auge: Gigantische LED-Kugel begeistert das Internet

Die neueste Attraktion in Las Vegas lässt mitten in der Stadt einen riesigen Mond oder Basketball auftauchen.

Las Vegas ist um eine Attraktion reicher: MSG The Sphere . Das Besondere an der Veranstaltungshalle beim Hotel Venetian ist eine 111 Meter hohe Kugel , die wie ein einziges LED-Display funktioniert.

Es gibt aber auch Kritik. So warnen einige User*innen davor, dass The Sphere zu auffällig ist, selbst für Las-Vegas-Verhältnisse. Deshalb könnte es am berühmten Strip zu deutlich mehr Autounfällen kommen.

Auch andere sehen die Installation kritisch. „Noch ein Ding mehr, das unnötig Energie verbraucht, in einer Stadt, die die Antithese zur Bekämpfung des Klimawandels ist“, ist etwa in Kommentaren zu lesen. Las Vegas hat durch die vielen Casinos, Hotels und deren Shows nicht nur einen hohen Stromverbrauch, sondern wegen der vielen Golfplätze auch einen enormen Wasserverbrauch, da die Stadt im Grunde in der Wüste ist.

1,2 Millionen LEDs

Das Kugel-Display von The Sphere hat eine Fläche von 54.000 Quadratmeter. Insgesamt gibt es 1,2 Millionen LEDs. Diese sind aufgeteilt auf einzelne LED-Pucks, die aus 48 Dioden bestehen. Zwischen den Pucks ist jeweils 20 Zentimeter Abstand. Durch die Anordnung ist es möglich, dass das riesige Display Inhalte in 256 Millionen Farben darstellen kann.

In der Halle gibt es 18.600 Sitzplätze, wovon 10.000 Stück „Erlebnis-Sitzplätze“ sein sollen. Diese sollen haptisches Feedback bieten, also passend zur Veranstaltung rütteln. Durch Gebläse bekommen die Zuschauer*innen Wind in die Haare geweht, auch Düfte und Temperaturunterschiede lassen sich in die Shows einbauen.