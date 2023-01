Lieferdienst Gurkerl wechselt Österreich-Chef aus

Der Online-Lebensmittel-Lieferdienst Rohlik Group legt die Führung der beiden Tochterunternehmen Gurkerl und Knuspr zusammen. Erich Comor, Geschäftsführer von Knuspr in Deutschland, ist nun auch für Gurkerl in Österreich verantwortlich, wobei beide Marken erhalten bleiben.

Weiters kündigt die Muttergesellschaft, die tschechische Rohlik Group mit rund 550 Mio. Umsatz, Investitionen in die beiden Unternehmen an, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Dabei sollen alle 3 bestehenden Logistikzentren in München, Frankfurt und Wien voll automatisiert werden. Mit der Automatisierung will die Rohlik Group die Produktivität an allen 3 Standorten steigern und so schneller in die Gewinnzone kommen.

Schwarze Zahlen bei Gurkerl erwartet

"Wir haben als Rohlik Group bereits in der Tschechischen Republik und in Ungarn bewiesen, dass wir dank unseres starken Geschäftsmodells und Kundenangebots gewinnbringend wirtschaften. In München sehen wir, welchen herausragenden Effekt die Automatisierung auf die Produktivität des Standortes hat. Wir sind überzeugt, dass wir dadurch auch hier bald schwarze Zahlen schreiben. Sobald wir dieses Ziel erreicht haben, fassen wir die Expansion in weitere Städte ins Auge", so Tomáš Čupr, Gründer der Rohlik Group. "Nicht zuletzt dank unserer letzten Finanzierungsrunde über 220 Millionen Euro im Juni 2022 verfügen wir sowohl für die aktuellen Investitionen in Deutschland und Österreich, als auch für kommende Erweiterungen in andere Standorte über genügend finanzielle Mittel", sagte Čupr weiters.