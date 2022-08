Lincoln Model L100: Konzeptauto hat Bildschirm als Fußboden

Die Ford-Luxusmarke Lincoln feiert den 100. Geburtstags seines ersten Luxuswagens - dem Model L - mit einem neuen Autokonzept. "Wir befinden uns an einem besonderen Punkt in unserer Geschichte. In den letzten 100 Jahren hat Lincoln zahlreiche Innovationen hervorgebracht und die Grenzen des Designs erweitert, die unsere Marke definiert haben", sagt Joy Falotico, Präsidentin von Lincoln.

Futurismus innen und außen

Zahlreiche Innovationen gibt es auch beim Model L100. Als vollständig autonomes Fahrzeug gibt das Model L100 den Weg der Marke vor. Das Auto ist dabei natürlich batteriebetrieben, mit Batteriezellen "der nächsten Generation". Durch die hohe Energiedichte wird einiges an Platz im Innenraum frei, der von den Designer*innen ebenso futuristisch gestaltet wurde wie das Exterieur.