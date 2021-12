Log4Shell: Umbenannte iPhones können Apple-Server attackieren

Sicherheitsforscher*innen wollen einen neuen Weg gefunden haben, mit dem die Log4Shell-Sicherheitslücke auf gefährliche Weise ausgenutzt werden kann. Wie The Verge berichtet, wurde die Methode erfolgreich mit iPhones und Tesla-Autos getestet.

Bei dem Angriff wird der Name des iPhones bzw. des Tesla-Autos in eine bestimmte Zeichenfolge geändert. Dies bringt die Apple- und Tesla-Server dazu, die URL in der Zeichenfolge aufzurufen.