Log4j: Warnung vor gefährlicher Sicherheitslücke durch BSI

Die Sicherheitslücke in der Java-Bibliothek Log4j bedroht tatsächlich das gesamte Internet.

Am Freitag wurde bekannt, dass es eine Zero-Day-Lücke in der Java-Bibliothek Log4j gibt. Bei Log4j handelt es sich um eine Open-Source-Software. Diese ist weit verbreitet, wie die futurezone bereits berichtet hat. Log4j ist in eine Vielzahl beliebter Frameworks integriert, darunter Apache Struts2, Apache Solr, Apache Druid und Apache Flink.

Das bedeutet, dass eine enorme Anzahl von Anwendungen von Drittanbietern dafür anfällig sein können. Auch große Unternehmen wie Steam, Apple, Twitter und Amazon sollen von dem ernstzunehmenden Sicherheitsrisiko nicht ausgeschlossen sein. Viele Heimanwender und Firmen sind gleichermaßen davon betroffen.

Höchste Warnstufe

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat deshalb Alarmstufe rot ausgerufen und die Lücke auf die höchste Warnstufe hochgestuft. Man habe beobachtet, dass die Schwachstelle ohne explizites Nachladen von Schadcode ausgenutzt werden könne, heißt es in der Aussendung des BSI. Die Schwachstelle ist trivial ausnutzbar, ein Proof-of-Concept ist öffentlich verfügbar, so das BSI.

Das Problematische daran: Eine erfolgreiche Ausnutzung der Schwachstelle ermöglicht eine vollständige Übernahme des betroffenen Systems. „Dem BSI sind welt- und deutschlandweite Massen-Scans sowie versuchte Kompromittierungen bekannt. Auch erste erfolgreiche Kompromittierungen werden öffentlich gemeldet“, heißt es in der Aussendung des BSI.