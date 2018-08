Machine Learning soll Lücken bei Wikipedia füllen

Noch immer gibt es berühmte Menschen, deren Namen in der Online-Enzyklopädie Wikipedia nicht vorkommen – vor allem Frauen sind auf der Plattform nach wie vor unterrepräsentiert: In der englischsprachigen Wikipedia widmen sich 17 Prozent der Biografien weiblichen Personen, in der deutschsprachigen Version sind es nur rund 15 Prozent. Kritiker sehen darin schon länger ein Problem, weil es das gesellschaftliche Bild verzerrt.