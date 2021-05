"Männer töten": Twitter sperrt Konten nach Femizid-Postings

Nach dem erneuten Mord an einer Frau durch ihren (Ex-)Partner in Wien, brachten viele ihre Fassungslosigkeit auf Twitter zum Ausdruck. In Postings wurde mit den Worten "Männer töten" die hohe Anzahl an Gewalttaten und Tötungsdelikten von Männern an Frauen thematisiert. So wurde von vielen auch darauf hingewiesen, dass Femizide in der Regel eine Vorgeschichte haben und verbale und psychische Gewalt an Frauen kleingeredet und schlichtweg nicht ernst genommen wird.

Twitter sperrt Konten

Doch die bloße Feststellung, dass "Männer töten", war für Twitter offenbar schon zu viel. Diverse Accounts wurden gesperrt bzw. vorübergehend eingeschränkt. Die Betroffenen konnten teilweise zwar noch mitlesen, aber nichts mehr posten bzw. liken oder retweeten. Als Grund gab Twitter an, dass die Postings, die ja eigentlich Gewalt und Hass gegen Frauen thematisieren, ihrerseits gegen die Twitter-Regeln über Hass-Inhalte verstoße und Gewalt fördere.