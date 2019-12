Magenta-Chef über 5G-Angst: "Man kann die Besorgnis richtig spüren"

Gab es solche Ängste auch bei der Einführung von LTE?

In meiner Zeit in der Industrie habe ich so etwas wie derzeit noch nicht erlebt. Das ist eine interessante Entwicklung. Ich habe auch schon bei solchen Bürgerversammlungen mitgemacht. Man kann die Besorgnis dabei richtig spüren.

5G wird ja als Motor für das Internet der Dinge gesehen. Was wird in diesem Bereich nun möglich?

Bei IoT gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse. Manchmal geht es nur darum, geringe Datenmengen zu bestimmten Zeiten zu übertragen, da reicht Narrowband LTE völlig aus. Aber es gibt auch Anwendungen mit hoher Datenrate und bei 5G kommt noch das Thema Latenz hinzu. Dadurch sind Dinge möglich, die bisher gescheitert sind, weil Informationen nicht rechtzeitig von A nach B transportiert wurden. Ein plakatives Beispiel sind Fernoperationen, oder alles im Bereich Robotik, wo extreme Präzision notwendig ist. Die Bandbreite wird auch für Virtual Reality ausreichen, gerade in der industriellen Produktion - etwa bei der Wartung von Maschinen. Aber das sind nur die hippen Anwendungen. An andere denkt man oft gar nicht.

An welche denn?

Die hohe Geschwindigkeit von 5G wird die Art verändern, wie wir Streaming nutzen. TV wird viel mehr in Richtung 'on demand' gehen als bisher. Durch 5G wird so eine Industrie einen Sprung machen, der disruptiv sein wird. Videotelefonie ist noch so ein Thema. Das war bisher oft durch Unterbrechungen geprägt und wird durch 5G sicherlich akzeptierter werden. Datenlimits wird es mit 5G immer seltener geben. Das wird zu einem ganz anderen Nutzungsverhalten führen. In solchen Bereichen wird der Einfluss von 5G am spürbarsten sein, viel schneller als bei den 'fancy' Themen, die man auf Messen sieht.