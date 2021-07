MakerBot: 3D-Drucker statt Stichsäge und Bohrmaschine

Alexander Hafner, Präsident von MakerBot Europe, peilt einen 3D-Drucker in jedem Haushalt an und fordert, dass in Schulen künftig mehr Design statt Handwerk unterrichtet wird.

Die Geschichte des 3D-Drucker-Herstellers MakerBot klingt wie der wahr gewordene amerikanische Traum. Von Bastlern 2009 gegründet, entwickelte sich aus dem kleinen New Yorker Start-up rasch eine der bekanntesten Marken der 3D-Druck-Branche. 2013 übernahm der US-Konzern Stratasys das Unternehmen für rund 403 Millionen US-Dollar. Die Geräte von MakerBot sind bereits seit einigen Jahren auch in Österreich zu haben, doch erst seit vergangenem August gibt es mit MakerBot Europe auch eine offizielle Vertretung.

