Mann wollte Atlantik in "Hamsterrad" überqueren, drohte mit Bombe

Ein Mann aus Florida wurde nach einer bizarren 3-tägigen Auseinandersetzung auf hoher See mit der US-Küstenwache verhaftet. Er hatte - erneut - versucht den Atlantik mit einem überdimensionalen "Hamsterrad" zu überqueren, wie The Daily Beast berichtet.

Der US-Amerikaner namens Reza Baluchi ist den Behörden bekannt. Bereits 2021 schaffte der Möchtegern-Erfinder es mit einer ähnlichen Aktion in die New York Times. Er versuchte damals mit seinem "Hydro Pod", wie er sein Gefährt selbst bezeichnet, von Florida nach New York zu gelangen. Nach nur 40 Kilometern war allerdings Schluss. Baluchis Hamsterrad wurde am Strand angespült.

➤ Mehr lesen: Bastler bauen Tesla Model 3 in "Mad-Max-Wagen" um