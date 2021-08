Bastler bauen Tesla Model 3 in "Mad-Max-Wagen" um

09.08.2021

Das Elektroauto wird zu einem Geländewagen mit hohem Federweg, Seilwinde und völlig veränderter Fahrzeugfront.

Was die Mechaniker von Grind Hard Plumbing Co. mit einem Tesla Model 3 angestellt haben, würde perfekt in einen "Mad Max"- oder Zombiefilm passen, berichtet Electrek. Bei dem Projekt wurde ein Unfallwagen gekauft und mit Teilen aus einem Ersatzteileshop bei eBay ergänzt.

Kühler unter Fronthaube Das Fahrzeug erhielt so einen höheren Federweg für die Räder, neue Lichter, zusätzliche Stahlstreben an der Fahrzeugfront und eine Seilwinde. Der Kühler wurde direkt unterhalb der Fronthaube platziert und mit einer löchrigen Abdeckung versehen. Am Fahrzeugheck haben die Bastler dagegen kaum Veränderungen vorgenommen. Im Vergleich mit den Fahrzeugen für den Film "Mad Max: Fury Road" wurde insofern sehr wenig gemacht.