Mann bewarb sich auf Parodieseite als Auftragskiller, wurde verhaftet

Ein 21-Jähriger in Geldnöten, wollte als Auftragsmörder tätig werden. Dabei fiel er auf eine Parodieseite herein.

Beworben hat er sich auf der Website RentAHitman.com . Sie wurde 2005 von einem Cybersicherheitsunternehmen ins Leben gerufen, das damit seine Dienste bewerben wollte. Konkret bot man Firmen an, ihre Widerstandsfähigkeit bei Cyberangriffen zu testen. Als das Unternehmen pleite ging, beschloss der Gründer die Webpräsenz als Parodieseite weiter zu betreiben. Bereits zuvor hatte er zahlreiche Anfragen nach Auftragskillern erhalten. Anfragen, die er für gefährlich hält, gibt er jedoch an die Strafverfolgungsbehörden weiter.

Geldnöte

Der 21-jährige Amerikaner, der sich als Killer bewarb, gab nach seiner Verhaftung an, sich in Geldnöten befunden zu haben. Seit Juli 2021 war er Teil der Air National Guard, einer Unterorganisation der US-Nationalgarde. Bei seiner Bewerbung auf der Seite führte er seine "militärische Erfahrung und sein Fachwissen über Waffen" als Qualifikationen an.