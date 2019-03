Supermarkt setzt virtuelle Kopfgeldjäger auf spielende Kinder an

Der britische Ableger des Lebensmittelhändler Aldi hat die Mission „Teatime Takedown“ gestartet. Bei dieser Marketing-Aktion können Eltern Auftragskiller anheuern, die ihre Kinder jagen – nur virtuell natürlich.

Dazu geben Eltern die Gamer Tags ihrer Kinder auf der Website an. Aldi hat sogar einen Guide veröffentlicht, der den Eltern verrät, wie sie die Gamer Tags ihrer Kinder auf Xbox One, PS4 und PC (via Twitch) herausfinden. Wenn die Aktion startet, rücken Profispieler virtuell aus, um das Kind in Fortnite auszuschalten.