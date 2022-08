Zuckerberg verschönert Avatar nach Spott über virtuelles Selfie

Die Grafik in "Horizon Worlds" werde große Verbesserungen erhalten, meint der ausgelachte Meta-Chef.

Anfang der Woche hat Meta sein Virtual-Reality-Spiel "Horizon Worlds" in Spanien und Frankreich gestartet, weshalb Mark Zuckerberg ein Selfie mit seinem Avatar vor dem Eiffelturm und der Sagrada Familia postete - nicht mit dem gewünschten Effekt. Statt Jubel brandete Meta Spott über die primitive Grafik entgegen. Bei Meta dürfte dies wiederum soviel Scham ausgelöst haben, dass Mark Zuckerberg sich nun in einem neuen, verbesserten Avatar präsentiert.

Größere Grafik-Updates angekündigt

Wie Kotaku, The Verge und Mashable berichten, verkündete Mark Zuckerberg in Postings bei Instagram und Facebook am Freitag, dass es größere Grafik-Updates bei "Horizon Worlds" geben werde.

Zum Beweis wurde ein neues Foto des Avatars von Zuckerberg hinzugefügt, das wesentlich realistischer als das zuvor präsentierte Selfie erscheint. "Ich weiß, dass das Foto, dass ich Anfang dieser Woche gepostet habe, ziemlich basic war", beteuert der Facebook-Gründer. "Die Grafik in Horizon ist zu viel mehr fähig und Horizon verbessert sich sehr schnell."