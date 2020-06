Mars One plant TV-Event mit Endemol

Die 705 verbleibenden Kandidaten für das private Raumfahrtprojekt Mars One sollen "einen der außergewöhnlichsten und herausforderndsten Auswahl-Prozesse, die man je gesehen hat" durchlaufen und dabei von TV-Kameras verfolgt werden. Die Endemol-Tochter Darlow Smithson Productions (DSP) wurde als exklusiver Partner für ein entsprechendes TV-Event gewonnen, verkündet Mars One in einer Presseaussendung.

DSP soll jeden Schritt der Kandidaten auf dem Weg zu ihrem Ziel, zu den ersten Mars-Kolonisten zu zählen, mitverfolgen. Die TV-Produktion soll ab 2015 weltweit gezeigt werden. Nähere Details dazu will Mars One "in Kürze" präsentieren.