Mars Rover fotografiert faszinierende Steinformation

Es kommt nicht oft vor, dass ein Stein es in die Nachrichten schafft - es sei denn, er stammt vom Mars. Der Stein, den NASAs Marsrover Perseverance am 12. Juni 2022 ablichten konnte, ist aber besonders. Der rundliche Stein liegt dabei auf einer größeren Felsformation, scheint jedoch losgelöst zu sein - so, als könnte er jeden Moment aus dem Gleichgewicht geraten und herunterfallen.

Stein am Rande eines alten Flussdeltas

Die Aufnahme entstand dabei am Rande einer Delta-Region des Jezero-Kraters. Die Region ist für Wissenschaftler*innen spannend, denn sie könnte Aufschluss darüber geben, ob es einmal mikrobiologisches Leben auf dem Planeten gab.