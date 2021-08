Matrix 4: Offizieller Titel bekanntgegeben

Noch heuer soll Matrix 4 in die Kinos kommen. Auf der Branchenmesse CinemaCon gab das Filmstudio Warner Bros. den offiziellen Titel des Science-Fiction-Streifens bekannt. Der Film, bei dem Keanu Reeves und Carrie-Ann Moss die Hauptrollen spielen werden, wird „The Matrix: Resurrections“ heißen. Regie wird wieder Lana Wachowski führen.

Erste Aufnahmen zu sehen

Bei der Branchenmesse wurden auch erste Aufnahmen gezeigt, online sind sie leider nicht zu sehen. Gizmodo berichtet von einer Szene bei der ein von Neil Patrick Harris gespielter Psychiater mit einem Patienten namens Thomas spricht, der von Keanu Reeves gespielt wird und sich später als Neo entpuppen soll.

Auch von einer Szene, in der Neo in einem Cafe zufällig der von Carrie Anne Moss gespielten Trinity begegnet und sie fragt, ob sie sich kennen, wird berichtet.

Premiere am 22. Dezember

Weitere Rollen in der Fortsetzung des Science-Fiction-Klassikers werden Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick und Jonathan Groff spielen. „The Matrix: Ressurections“ soll am 22. Dezember in den Kinos und auf dem Streamingdienst HBO Max Premiere feiern.