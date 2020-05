Matrix-Regisseurin reagiert auf Musk-Tweet: "Fuck both of you"

Seit das Coronavirus weltweit wirtschaftliche Einschränkungen und Ausgangsbeschränkungen nach sich zieht, fällt Elon Musk regelmäßig mit kontroversen Aussagen, Prognosen und zweifelhaften Handlungen auf.

Nun hat der Tesla-CEO auf Twitter erneut in die Tasten gehauen und geschrieben: "Take the red pill" . Was genau er damit meint, ist unklar. Es könnte eine Anspielung auf den Film Matrix sein, wo sich der Hauptdarsteller zwischen einer blauen und einer roten Pille entscheiden muss.