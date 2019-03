20 Jahre Matrix: Diese Visionen wurden Realität

Künstliche Intelligenz

Das Gebiet der künstlichen Intelligenz hat sich seit 1999 massiv weiterentwickelt. Selbst lernende Maschinen, die komplexe Informationen verarbeiten können, sind von der Theorie in die tägliche Praxis gelangt. KI analysiert Sprache und Bilder, erstellt medizinische Diagnosen gewinnt selbst jene Brettspiele, bei denen Menschen bislang weit überlegen waren.

Dass Maschinen aufgrund ihrer überlegenen intellektuellen Fähigkeiten die Weltherrschaft an sich reißen, ist zwar noch nicht eingetreten, aber diverse Technik-Koryphäen warnen immerhin schon davor. Internet-Erfinder Tim Berners-Lee rät etwa zur Vorsicht bei der weiteren Entwicklung von KI. Der 2018 verstorbene Physiker Stephen Hawking meinte, KI könnte "das Ende der menschlichen Spezies" bedeuten. Microsoft-Gründer Bill Gates verglich das Gefahrenpotenzial von KI erst kürzlich mit jenem von Nuklearenergie. Google - eines der Unternehmen, die KI besonders intensiv erforscht, will einen Ethikrat installieren, um die Arbeit an KI zu überwachen.

Killerroboter

In Matrix werden für Maschinen besonders unliebsame Menschen durch so genannte "Agenten" verfolgt. Während die sich in der für Menschen simulierten Welt als Anzug-tragende Security-Karikaturen präsentieren, erscheinen sie bei Verfolgungsjagden in der "echten" Welt bei Matrix als "Sentinels", vielarmige und -äugige Killer-Roboter. Autonome Waffensysteme sind mittlerweile keine dystopische Vision mehr.

Auch wenn sie sich noch nicht mit "Sentinels" oder "Terminators" vergleichen lassen, gibt es doch einsatzfähige Kampfmaschinen. Der Schritt hin dazu, diese selbst über Freund und Feind, über Leben und Tod entscheiden zu lassen, ist aber nur noch ein kleiner. In Genf fand im Vorjahr eine Konferenz mit Vertretern aus 75 Ländern zu dem Thema statt. Ziel der Initiatoren war es, ein weltweites Verbot von Killerrobotern zu erreichen. Eine Einigung wurde allerdings nicht erzielt. Vor allem Länder mit einer großen Rüstungsindustrie wollen sich die Möglichkeit, Killerroboter zu entwickeln, offen halten. Worin das resultieren könnte, zeigt der Kurzfilm "Slaughterbots":