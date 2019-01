McLarens Vision für die Formel 1: 500 km/h und KI-Kopiloten

Im Projekt "MCLExtreme" versucht McLaren, eine Zukunftsvision für die Formel 1 zu erschaffen, wie engadget berichtet. Der Blick reicht 30 Jahre in die Zukunft und zeigt vollelektrische Rennautos, die auf Strecken unterwegs sind, die eher an Carrera-Bahnen erinnern als an klassische Formel-1-Kurse. Auf derartigen Anlagen sollen die Autos bis zu 500 Stundenkilometer erreichen und selbst 90-Grad-Kurven mit 250 km/h durchfahren können. Dabei sollen auf die Piloten Beschleunigungskräfte von bis zu fünf G wirken.