Messenger-App ToTok stellt sich als staatliches Spionage-Tool heraus

Entwickelt von Scheinfirma

Die Firma Breej Holding ist für die Entwicklung der App zuständig. Die New York Times vermutet, dass es sich hierbei um eine Scheinfirma handelt, hinter der das Unternehmen DarkMatter steckt. Dark Matter ist eine Firma für Cybersicherheit, die mit dem Geheimdienst der UAE in Verbindung gebracht wird und derzeit vom FBI wegen Cyberkriminalität untersucht wird. Informierte Beamte des US-Geheimdienstes hätten bereits vor der Nutzung von ToTok gewarnt.

Anstatt an Firmen wie Facebook heranzutreten, um Nutzerdaten zu erhalten, haben die UAE so scheinbar eine eigene Plattform geschaffen. "In dieser Herangehensweise steckt eine gewisse Schönheit", sagt Sicherheitsexperte Patrick Wardle gegenüber der Times. "Man muss Menschen nicht hacken, um sie auszuspionieren, wenn sie freiwillig die App herunterladen. Mit dem Upload von Kontakten, Video-Chats, Standorten und so weiter braucht man keine weiteren Informationen mehr".

Apple und Google nahmen die App aus ihren Stores. Wie Heise berichtet, geben die ToTok-Entwickler an, wegen "technischer Probleme" nicht mehr verfügbar zu sein. Man arbeite derzeit mit Google und Apple an einer Lösung.