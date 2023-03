Meta gibt NFT-Funktion bei Facebook und Instagram auf

Nach dem großen Hype um digitale Sammelobjekte NFTs stellen Facebook und Instagram nun die dazugehörigen Funktionen ein. Der Schritt sei Teil der laufenden Fokussierung auf Prioritäten, schreibt der zuständige Meta-Manager Stephane Kasriel auf Twitter.

Wegfallen werde in den kommenden Wochen unter anderem die Möglichkeit, NFTs über Instagram und Facebook zu teilen, erläuterte ein Sprecher gegenüber The Verge. Meta werde aber an der Entwicklung von Fintech-Tools festhalten, schreibt Kasriel. Unter anderem wolle man sich nun auf die Bezahlfunktion Meta Pay konzentrieren.