Meteorit soll Balkon getroffen haben: Frau hat gelogen

Viele Weltraum-Begeisterte träumen davon, einmal einen Meteorit zu finden. Eine Glückliche in der deutschen Stadt Wilhelmshaven musste dafür nicht einmal suchen.

Laut ihr hörte sie gegen 23 Uhr nachts ein lautes Geräusch vor dem Fenster. Am nächsten Tag hat sie einen ungewöhnlichen Stein am Balkon gefunden. In der Facebook-Gruppe „Unsere Stadt Wilhelmshaven“ hat sie ein Foto davon gepostet. Außerdem hat ihr der Leiter des Planetariums in Bremen bereits telefonisch bestätigt, dass es tatsächlich ein Meteorit sei.

Das war allerdings gelogen, berichtet kreiszeitung.de. Zwar hat sie mit Andreas Vogel, dem Leiter des Planetariums, wirklich telefoniert. Der sagte ihr aber, dass er einen Meteoriten ausschließen könne. „Unter Umständen hätte es Weltraummüll sein können“, sagt Vogel. Vogel habe noch einen Experten für Meteoriten hinzugezogen. Der schloss nicht nur den Meteoriteneinschlag aus, sondern auch die Weltraumschrott-Möglichkeit.