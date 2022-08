Microsoft gibt über 1.500 seiner Emojis frei - aber eines fehlt

Die Microsoft-Emojis sind nun in verschiedenen Varianten quelloffen im Netz verfügbar.

Unter anderem ist Karl Klammer (Clippy) , der als Microsofts Maskottchen gilt, nicht in der veröffentlichten Emoji-Sammlung enthalten. Die legendäre Büroklammer ist markenrechtlich geschützt und kann daher nicht als Open Source zur Verfügung gestellt werden, erklärt Microsoft-Designchef Jon Friedmann.

Emojis in 4 Versionen verfügbar

Aus diesem Grund können auch keine Emoji-Symbole quelloffen veröffentlicht werden, die Landesflaggen oder Elemente aus Videospielen zeigen, heißt es in dem Blogeintrag von Microsoft.

Alle Emojis sind in der Bibliothek in 4 verschiedenen Variationen enthalten: eine Variante mit hohem Kontrast, eine unschattierte Variante, eine farbige Variante. All diese Versionen liegen im SVG-Format vor. Darüber hinaus gibt es noch eine 3D-Version als PNG-Datei. Bei manchen Emojis können unterschiedliche Hauttöne gewählt werden.