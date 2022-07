Microsoft plant Neuerungen für Windows-Taskleiste

Die Taskleiste in Windows 11 soll künftig mehr Symbole aufnehmen können als bisher. Nutzer*innen, die so viele Programme auf einmal geöffnet haben, dass sie nicht mehr in die starre Taskleiste passen, können von einem neuen Menü Gebrauch machen, die weitere App-Icons beinhaltet. Microsoft nennt die Funktion "Taskbar Overflow".

Ist der Platz auf der herkömmlichen Taskleiste also knapp, klickt man auf das Drei-Punkte-Symbol. Es erscheint eine 2. Leiste, in der alle restlichen geöffneten Apps zu sehen sind. Diese 2. Taskbar verschwindet wieder, wenn man außerhalb des Fensters oder eine der Apps in dieser Leiste anklickt. Bei Bedarf lassen sich Programme dort auch anheften.

Funktion kommt 2023

Daneben soll Windows 11 in Zukunft auch Geräte per Bluetooth und UDP im eigenen Netzwerk finden und mit ihnen teilen, berichtet Golem. Ist die Bluetooth-Funktion bei einem Rechner deaktiviert, kann Windows 11 ihn dennoch über UDP finden.

Zusätzlich ist es im Insider-Build möglich, lokale Dateien per OneDrive zu teilen, sofern man mit dem Microsoft-Account angemeldet ist. So kann Microsofts Cloud Storage von vielen Orten aus gefunden werden, wie beispielsweise dem Snipping Tool oder dem Dateiexplorer.

Microsoft testet das Feature aktuell im Dev Channel des Insider-Build 25163. Für reguläre Nutzer*innen wird die Funktion voraussichtlich 2023 zur Verfügung stehen.