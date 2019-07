Microsoft kündigt mysteriöses "ganz neues Windows 1.0" an

Jubiläum eher nicht

Bei den 1,4 Millionen Instagram-Followern sowie den 6,2 Millionen Followern bei Twitter sollte dies zumindest Stirnrunzeln auslösen. " Microsoft hat etwas vor", schlussfolgert Forbes und betont den offensichtlichen Nostalgie-Faktor, der hier von Microsoft beschworen wird. Eine Jubiläumsfeier für Windows 1.0 sei jedenfalls eher unwahrscheinlich, schließlich werden es im November 2019 erst 34 Jahre seit dem Start des ersten Windows.

Möglicherweise Mystery

Als eine plausible Erklärung erscheint ein Werbegag anlässlich der dritten Staffel von " Stranger Things". Die Mystery-Serie bei Netflix spielt im Jahr 1985. Microsoft könnte hierbei mit Netflix kooperieren. Vorstellbar sei laut Forbes etwa, dass Windows 1.0 im Gegenzug zu subtiler Werbung für " Stranger Things" prominent in der Serie gezeigt wird. Was auch immer durch die Aktion bewirkt werden soll, wird wohl in Kürze klarer werden.