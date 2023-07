Aptos ist die neue Standard-Schriftart in Microsoft Office

Aptos wird als neue Standardschriftart in Word, Outlook, PowerPoint und Excel erscheinen.

„Heute beginnen wir mit der letzten Phase dieser großen Änderung, bei der Aptos als neue Standard-Schriftart in Word, Outlook, PowerPoint und Excel für Hunderte Millionen Nutzer erscheinen wird“, schreibt Si Daniels , leitender Programmmanager bei Microsoft in einem Blog-Posting.

Microsoft ersetzt seine Standard-Schriftart Calibri durch Aptos , eine neue serifenlose Schriftart. Bereits 2021 gab Microsoft 5 neue Schriftarten für Office in Auftrag und entschied sich nach Feedback von Office-Nutzer*innen schließlich für Aptos.

In den kommenden Monaten soll Aptos als Standard für alle Kund*innen verfügbar sein.

Von "Bierstadt" in "Aptos" unbenannt

Aptos wird Calibri standardmäßig ersetzen, Calibri wird aber weiterhin neben seinen Vorgängern Times New Roman und Arial oben in einem neuen Schriftartenmenü vorgepinnt sein.

Entworfen wurde Aptos vom Schriftdesigner Steve Matteson. Den ursprünglichen Namen "Bierstadt" änderte er in den Namen seiner Lieblingsstadt Aptos im kalifornischen Santa Cruz. Zuvor hat Matteson unter anderem Segoe UI entwickelt, die ebenfalls von Microsoft als Standardschriftart lizenziert wurde. Erstmals eingesetzt wurde sie in Windows Vista im Jahr 2007, wird aber auch heute noch in Windows 11 verwendet.