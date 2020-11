Microsoft: Russische Hacker haben es auf Corona-Impfstoff abgesehen

Forschungseinrichtungen schützen

Welche Organisationen angegriffen wurden, ist unklar. Sie seien jedoch "direkt an der Forschung an COVID-19-Impfstoffen oder Medikamenten beteiligt", heißt es. Die meisten arbeiteten an Impfstoffen in unterschiedlichen klinischen Testphase oder entwickelten Corona-Tests. Darunter seien 7 prominente Pharmaunternehmen und staatlich finanzierte Organisationen.

Microsofts Beitrag fällt mit dem Paris Peace Forum zusammen, das in diesem Jahr virtuell stattfand. Dort appellierte Microsoft-Präsident Brad Smith an die Nationen, Forschungseinrichtungen besser zu schützen.

Derzeit wird an mehr als 100 Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht. Das Unternehmen Pfizer soll bereits einen Kandidaten haben, der zu 90 Prozent Schutz bietet. Allerdings kritisieren Experten die präsentierten Ergebnisse.