Mit "Auspuff": Elektrisches Muscle-Car macht ordentlich Krach

Dodge will auf Auspuff und Schaltung nicht verzichten. Doch auch die Zukunft der Muscle-Cars ist elektrisch.

Und auch eine automatische Schaltung kommt bei Dodge nicht ins E-Auto. Stattdessen wird das neu entwickelte eRupt-Mehrgang-Getriebe mit einer elektromechanischen Schaltung gesteuert. So soll ein Dodge-typisches Schalterlebnis garantiert werden. Das Concept Car verfügt außerdem über einen PowerShot-Knopf am Lenkrad, der für einen weiteren Beschleunigungsschub sorgt.

E-Auto bleibt ein Konzept

Ansonsten ähnelt das Modell dem typischen Charger, genauer genommen jenem aus dem Jahr 1969. Eine Neuerung gibt es aber: Der sogenannte R-Wing, also der Flügel, der für Abtrieb sorgen soll, sitzt beim Charger Daytona SRT nicht am Heck, sondern an der Front. Und auch der Innenraum ist modernen gestaltet und verfügt über eine Mittelkonsole. Der darauf befindliche Startknopf ist - wie bei Kampfjets - von einer Schutzklappe umgeben.