Gefeuerte Angestellte löscht aus Rache 20.000 Dokumente

Juliana Barile, eine ehemalige Teilzeitangestellte einer New Yorker Kreditgenossenschaft, bekannte sich schuldig, nach ihrer Entlassung aus Rache über 21 Gigabyte an Daten zerstört zu haben. Insgesamt 20.000 Dokumente habe sie innerhalb von 40 Minuten gelöscht, erklärte die Staatsanwaltschaft. Dazu habe sie sich unbefugt Zugriff auf die Computersysteme verschafft. Gelöscht wurden demnach Hypothekendarlehensanträge und andere sensible Informationen.

Dass sie überhaupt noch Fernzugriff auf die Systeme hatte, ist einer IT-Supportfirma geschuldet. Jene hat nach ihrer Entlassung trotz Aufforderung ihre Zugangsdaten nicht deaktiviert. Zwei Tage nach ihrer offiziellen Entlassung loggte sie sich damit ein und begann die Löschung. Neben dem Löschen von Dokumenten mit Kunden- und Firmendaten öffnete Barile auch verschiedene vertrauliche Word-Dokumente, darunter etwa Vorstandsprotokolle.

Kosten

Obwohl es von vielen gelöschten Dokumenten Sicherungskopien gab, musst die Genossenschaft rund 10.000 Dollar aufwenden, um alles wieder herzustellen.

Das Durcheinander, das Barile verursachte, habe auch Auswirkungen auf die Kunden, merkt der zuständige FBI-Direktor Michael J. Driscoll an. "Ms. Barile dachte vielleicht, dass sie sich mit dem Löschen von Dateien an ihren Arbeitgeber rächen würde, aber sie hat den Kunden genauso viel Schaden zugefügt", so Driscoll.