Wie man gelöschte SMS wiederherstellen kann

Recuva

Android-Nutzer müssen auf ein zusätzliches Programm zurückgreifen. Eine kostenlose Option bietet Recuva von CCleaner. Die Software ist für Windows PCs verfügbar. Sie scannt externe Datenträger – wozu das Smartphone gezählt wird – und zeigt alles an, was sich darauf befindet, auch die Daten, die man eigentlich gelöscht hat. Sie können dann ausgewählt und einfach über einen Klick auf "Recover" wiederhergestellt werden.

Es kommt manchmal vor, dass Recuva das Smartphone nicht erkennt, auch wenn es via USB am PC angeschlossen ist und von diesem auch gefunden wurde. Dann sollte man zuerst prüfen, ob die Datenübertragung von Handy zu PC überhaupt erlaubt ist. Das findet man bei Android-Smartphones, indem man das Menü am oberen Bildschirmrand mit Wischen nach unten öffnet. Dort kann eingestellt werden, ob das Handy nur Laden soll, oder auch Daten übertragen kann.

Hilft das nichts, kann man das USB-Debugging folgendermaßen aktivieren: Einstellungen > Softwareinformationen > 7 Mal auf Buildnummer tippen. Nun hat das Smartphone den Nutzer als Entwickler identifiziert und im Hauptmenü der Einstellungen erscheint nun „Entwickleroptionen“. Dort kann das „USB-Debugging“ aktiviert werden und das Programm sollte das Smartphone erkennen. Nach der Anwendung sollte man das USB-Debugging und die Entwickleroptionen wieder deaktivieren.