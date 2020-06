So stellt man gelöschte Fotos auf dem Smartphone wieder her

Backup wiederherstellen

Sind die Bilder nicht mehr im Ordner gespeichert, weil man zu lange gewartet hat, kann man nachsehen, ob sie sich in einem Backup der iCloud befinden – wenn man diese regelmäßig speichert. Stellt man aber das letzte Backup wieder her sind alle bis dahin gelöschten Daten – Nachrichten, Dokumente usw. wieder da. Bevor man ein altes Backup installiert, sollte man auf jeden Fall ein neues speichern. Anschließend öffnet man die „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Hier wird noch einmal angeboten, ein Backup des aktuellen Zustands zu erstellen.

Nachdem man das iPhone zurückgesetzt hat und Sprache, WLAN und Passwort eingegeben hat, tippt man auf „Manuell konfigurieren“ und „Aus iCloud-Backup wiederherstellen“. Dann folgt man der Anleitung und wählt das Backup aus, in dem sich das gelöschte Foto befindet, das man sucht. Nun kann man das Bild extern sichern, indem man es in der Cloud speichert oder per Nachricht verschickt. Wiederholt man den Prozess und stellt das zuletzt gespeicherte Backup wieder her, ist das iPhone zurück auf dem aktuellen Stand und das gelöschte Bild gespeichert.

Ist das Foto auch so nicht mehr zu retten, kann man auf Programme wie Syncios Data Recovery zurückgreifen. Dafür muss man das Programm auf dem PC oder Mac installieren und das iPhone an den Computer anschließen. Das Programm scannt das Gerät und zeigt alle gelöschten Dateien an, die sich wiederherstellen lassen und kann dabei sowohl auf die iCloud als auch das Gerät zugreifen. Sie werden in einer Übersicht angezeigt und können anschließend ausgewählt werden. Diesen bequemen Service lässt sich Syncios knapp 60 Euro kosten, derzeit ist die Software aber für 34,95 Euro im Angebot.

Android

Wer ein Android-Smartphone besitzt, sollte zunächst folgende Fragen beantworten: Nutze ich die Foto-App, die auf meinem Smartphone mitgeliefert wurde, zum Beispiel von Samsung oder Huawei, oder greife ich auf Apps wie Google Fotos zurück? Speichere ich die Bilder auf dem internen Speicher des Smartphones oder auf einer SD-Karte?

Die meisten Kamera-Apps haben einen Papierkorb integriert. So findet man diesen bei der hauseigenen Galerie-App von Samsung im Dreipunkt-Menü oben rechts. Bei Huawei findet man das Album „Zuletzt gelöscht“ ebenfalls in der Galerie-App. Dort können die Bilder jeweils ausgewählt und wiederhergestellt werden. Bei beiden Apps werden die Bilder nach 30 Tagen automatisch gelöscht.